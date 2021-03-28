شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي يدمر زورقين مفخخين للحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الأحد، تدمير زورقين مفخخين يتبعان لميليشيات الحوثي.



وقال التحالف في بيان له إن "الميليشيا تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة، وتهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية".

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن التحالف عن اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.