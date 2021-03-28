شكرا لبحثكم عن خبر القوات الحكومية تنسحب من مناطق حرارتها في تعز والحوثي يتقدم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استعادت، اليوم الأحد، مليشيا الحوثي الانقلابية السيطرة على جميع المواقع العسكرية في جبهة الأحكوم جنوب تعز، والتي سبق أن خسرتها خلال الأسابيع الماضية في مواجهات مع القوات الحكومية.

وقالت مصادر عسكرية متطابقة، إن مليشيا الحوثي شنت، في الثانية فجرا هجمات مكثفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، على كامل المواقع التي استعاداها القوات الحكومية في عزلة الأحكوم التابعة لمديرية حيفان، بما فيها الخضر، والدبعي، والأكبوش، ومخاديرة، وتمكنت من السيطرة عليها بشكل كامل خلال وقت قياسي.

وأوضحت المصادر، أن الهجمات الحوثية استمرت ما يقارب نصف ساعة، قبيل أن تنسحب القوات الحكومية من المواقع المذكورة، دون سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، رغم مشاركة المدفعية الثقيلة في المواجهات.

جانب من مناطق عزلة الأحكوم التي دارات فيها مواجهات الأسبوعين الماضيين

وأفاد أحد المصادر، أن انسحاب القوات الحكومية جاء تحت تغطية نارية كثيفة وسماع دوي انفجارات، مشيراً إلى أن قادة الجيش لم يضعوا أي خطة لتأمين المواقع والمناطق المحررة للحفاظ عليها.

وأضاف: “عادت الأحكوم كما كانت، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت”.

وذكر المصدر، إن عملية تحرير مديرية حيفان من اتجاه الأحكوم فيها نوع من الصعوبة، كون المنطقة ذات طبيعة جغرافية وعرة تعيق الحركة وذات كلفة عالية.

وتابع: “عملية تحرير مناطق جنوب شرق المحافظة من المفترض أن تنطلق من الصلو باتجاه دمنة خدير ومن جبهة الشقب في صبر باتجاه القبيطة، ما يعني أن حيفان سيضيق بها الحصار وستسقط بدون قتال”