شكرا لبحثكم عن خبر الادارة العامة لمطار عدن الدولي تكرم موظفي الارصاد بيومهم العالمي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كرمت الادارة العامة لمطار عدن الدولي ممثلةً بالمدير العام عبدالرقيب العمري صباح اليوم موظفي إدارة الارصاد بمطار عدن الدولي بمناسبة يوم الارصاد العالمي والذي يوافق ‎23‏ آذار/ مارس من كل عام.

واستهل الحفل بآيات قرآنية ثم تلاها دقيقة حداد على أرواح شهداء المطار، بعد ذلك قدم مدير عام مطار عدن الدولي كلمة شكر فيها جميع موظفي الارصاد على جهودهم العظيمة وهنئهم بيومهم العالمي.

وحث العمري جميع الموظفين على بذل مزيد من الجهود المضاعفة كلا في مجاله وخصوصا وأننا نمر في مرحلة صعبة نتيجة الحرب ومشاكل البلاد الكثيرة، الأمر الذي يتطلب تظافر جهود الجميع.

وألقى المدير العام المساعد للجهات المنتدبة الدكتور ناصر ناجي كلمة هنئ فيها جميع موظفين وموظفات إدارة الارصاد بيومهم العالمي متمنيا لهم دوام التوفيق و النجاح في مهامهم العملية، حيث وقد تم تكريم الموظفين بشهائد شكر وتقدير نظير جهودهم المضنية واعمالهم الطيبة في خدمة مطار عدن الدولي خلال العام الماضي.

حضر الحفل موظفي الارصاد و عدد من مدراء ادارات المطار و الجهات المنتدبة.

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