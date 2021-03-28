شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آل جابر يلتقي بمبعوث الأمم المتحدة والمبعوث الأمريكي إلى اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى السفير السعودي لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، اليوم الأحد، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، والمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ.



وجرى خلال اللقاء، مناقشة مبادرة المملكة للسلام في اليمن، إضافة إلى الجهود المشتركة للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن.