وزير الخارجية: تصعيد الحوثيين للهجمات يؤكد ارتهانهم لإيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الخارجية في الحكومة أحمد عوض بن مبارك، المعترف بها دولياً، اليوم الأحد، إن رد مليشيا الحوثي على المبادرة السعودية عبر تصعيد الهجمات "يؤكد مدى ارتهانها لأجندة إيران المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة".



جاء ذلك خلال لقاء بن مبارك، بالمعبوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، في العاصمة السعودية الرياض، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية"سبأ".

وبحث وزير الخارجية، خلال اللقاء، مجمل التطورات على الساحة اليمنية وسبل إنجاح المبادرة السعودية والجهود الدولية الرامية لإيقاف الحرب وتحقيق السلام المستند على مرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

وجدد وزير الخارجية ترحيب الحكومة اليمنية بالمبادرة السعودية، مشيراً إلى أنها حظيت بإجماع ودعم دولي واسع، مؤكداً حرص الحكومة على تحقيق السلام المستدام المبني على المرجعيات الأساسية.

من جانبه، أعرب المبعوث الأممي عن تقديره لموقف الحكومة اليمنية من جهود السلام الرامية للوصول إلى تسوية شاملة لإنهاء الحرب في اليمن عن طريق التفاوض.

وأكد غريفيث، مواصلة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب والتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي يعاني منها اليمنيين.

وجاء هذا اللقاء، بعد أن أنهى المبعوث الأممي زيارته إلى سلطنة عُمان وذلك لاستئناف الجهود السياسية لوقف إطلاق النار في اليمن.