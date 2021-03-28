مصرع 20 حوثيا بنيران الجيش الوطني في جبهة الأحكوم بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

لقي 20 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم، اليوم الأحد، بنيران أبطال الجيش، في جبهة الأحكوم جنوب محافظة تعز.



وأوضح مصدر عسكري وفقا لـ "سبتمبر نت" أن قوات الجيش استهدفت، تجمعا لعربات مليشيا الحوثي الانقلابية، مما أدى إلى تدميرها ومصرع 20 من عناصرها، وجرح آخرين.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي حاولت في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، مهاجمة مواقع للجيش، إلا أن قوات الجيش رصدت المحاولة، وأفشلتها.

وتواصل قوات الجيش تقدمها في جبهتي الأحكوم وحيفان، باتجاه منطقتي "الخزجة"، و"الراهدة"، وسط انهيارات كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي.