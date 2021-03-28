إصابة 6 نساء في قصف شنته مليشيات الحوثي على مخيم للنازحين بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أصيبت 6 نساء ورجل اليوم، في مخيم الميل للنازحين شمال مدينة مأرب، جراء قصف مدفعي شنته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المخيم.



وقال مصدر محلي في مدينة مأرب لـ “سبتمبر نت” إن مليشيات الحوثي الإرهابية قصفت اليوم الأحد مخيم الميل للنازحين بعدة قذائف مدفعية تساقطت على خيام ومساكن النازحين في المخيم وأصيب خلاله 6 نساء ورجل بإصابات متفاوتة، بعضهن اصاباتهن خطيرة.

وأشار المصدر إلى أن القصف الهستيري والمتواصل الذي تشنه مليشيات الحوثي الإرهابية على مخيمات ( الميل والخير وتواصل) تسبب بموجة نزوح جماعية من تلك المخيمات إلى مخيم السويداء البديل هرباً من قذائف وصواريخ المليشيات الإرهابية.

وكانت مليشيات الحوثي الإرهابية قد شنت في 21 مارس الجاري قصفاً استهدف النازحين في مخيمات (الميل - الخير - تواصل ) بمأرب وذلك بالتزامن مع زيارة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية المقيم في اليمن إلى المحافظة يوم الأحد الماضي.

وأكد بيان للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب إصابة 5 نساء 3 منهن إصابتهن خطيرة، فضلا عن تضرر وتدمير مساكن وممتلكات النازحين وحرق 27 خيمة و18 خزانا في هذا القصف في الثلاثة المخيمات المستهدفة.