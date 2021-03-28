شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عودة احدى طائرات اليمنية بعد صيانتها في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وصلت احدى طائرات الخطوط الجوية اليمنية مساء اليوم الى مطار عدن بعد خضوعها لصيانة متكاملة دامت شهر بمطار الخرطوم.



ولجأت الشركة لصيانة الطائرة وهي من طراز A320 في مطار الخرطوم لعدم وجود هنجر صيانة بمطار عدن الدولي.

ونفذت عمليات الصيانة في السودان على يد مهندسين تابعين للخطوط الجوية اليمنية الذين رافقوا الطائرة وأشرفوا عليها.