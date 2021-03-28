مناقشة آليات دعم المشاريع ذات الأولوية في قطاع المياه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، مع مديرة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، الدكتورة افراح الزوبة، ومسؤول المشاريع في البرنامج المهندس وجدي مانع، آليات دعم المشاريع ذات الأولوية في برامج الحكومة لقطاع المياه.



واستعرض الشرجبي التحديات والعراقيل التي تواجه عدد من المشاريع الخاصة بقطاع المياه، واحتياجاتها، وسبل معالجتها، وعدد من المقترحات ذات الصلة بضمان استمرار الخدمات للمواطنين، وكذا تسريع وتحسين آلية التنسيق والعمل مع المنظمات الدولية وتحسين الاستفادة من دعمها.

وتطرق الاجتماع للإشكالية المالية المتعلقة بميزانية الوزارة، وإيجار مبناها، وعدم توفر مخصصات مالية لوحدة الطوارئ للاستجابة السريعة.

بدورها أكدت الدكتورة الزوبة، على أهمية تأهيل بُنى وكوادر المؤسسات الحكومية، وكذا تنظيم ورش عمل دورية تضم الجهات المهتمة بقطاع المياه.

ومن جانبه، أشاد المهندس مانع، بمستوى تنظيم وزارة المياه والبيئة ومدى فاعلية فرق عملها وسرعة استجابتها للاصلاحات، مشيرا انها حققت تقدم ملحوظ في المحافظات المحررة بعد الدمار الذي لحق بها جراء الحرب.