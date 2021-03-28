وفاة 74 طبيبا بفيروس كورونا في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين، عن ارتفاع أعداد الأطباء المتوفين جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، إلى 74 طبيباً.



وقالت في بيان "تنعي النقابة الشهيد رقم 74 من أعضائها ورموزها الأوفياء، الذين رحلوا في مواجهة جائحة فيروس كورونا، الأستاذ الدكتور عبدالرقيب العامري أخصائي أمراض الباطنية بمحافظة تعز ".



وأضاف البيان:"برحيل العامري فقد الوطن ونقابة الأطباء والصيادلة والوسط الطبي أحد رموزها الأوفياء، حيث كرس كل حياته في خدمة الوطن ومساعدة المرضى، وكان مثالا للأخلاق الفاضلة والصدق والإخلاص في العمل".



وحتى مساء السبت، تم تسجيل3969 إصابة مؤكدة بالفيروس في مناطق سيطرة الحكومة، بينها 832 وفاة 1590 حالة تعافٍ.

