شكرا لبحثكم عن خبر اختتام لقاء التحقق والمصادقة على نتائج مسح النزاعات المجتمعية في لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج / انوار العبدلي

اختتمت منظمة البحث عن أرضية مشتركة صباح اليوم الاحد بمحافظة لحج لقاء التحقق والمصادقة على نتائج مسح النزاعات المجتمعية الذي استهدف مديرية المسيمير .

اللقاء يأتي ضمن مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي " صحتي اولا" تحت رعاية وزير الصحة العامة والسكان د. قاسم محمد وبالتنسيق مع مكتب صحة محافظة لحج وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" وبقيادة منظمة جون سنو .

حضر تدشين اللقاء مدير عام مديرية المسيمير الأستاذ حاميم محمد سعيد والأستاذ أحمد الحميدي مدير مكتب المديرية ومدير مكتب الصحة للمديرية محمد السيد ومنسق المنظمات عيسى فضل ومنسق المشروع في محافظة لحج للمنظمة حسين الوهاشي إلى جانب عدد من الوسطاء المحليين وممثلي المراكز الصحة بالمديرية ومشايخ وأعيان المنطقة .

وحث مدير عام مديرية المسيمير حاميم في كلمة افتتاح اللقاء المراكز الصحية بالمديرية لوضع الأولوية للمشاريع الصحية واختيار اهم قضايا النزاع المتعلقة بالجانب الصحي التي ستعمل على سد النقص وتعزيز احتياج الناس من خلال حل النزاع القائم في المرافق الصحية للمديرية .

منسق المشروع الأستاذ حسين الوهاشي عرف الحاضرين بالمشروع وما تم تنفيذه من أنشطة ومسوحات بفترات سابقة .

محمد السيد مدير صحة المسيمير رحب بجميع الحاضرين واصفاً الوضع الصحي بالمديرية بالسيء وخدمتها أصبحت ٤٠٪ بعد ما كانت بحدود ٧٠٪ وذلك بسبب تداعيات الحرب التي لا تزال مستمرة وتأثيرها على القطاع الصحي .

موضحاً بأنه لولا تدخل المنظمات الدولية لكان الوضع اسوء بكثير مستعرضاً عدد من الصعوبات ومنها نقص بالكادر الصحي والاجهزة والمعدات الطبية ونقص بالأدوية .

واختتم حديثه مطالباً منظمة البحث عن أرضية مشتركة التدخل وبشكل رسمي ومباشر بدعم القطاع الصحي لمجال الصحة الانجابية وسوء التغذية حتى يرتقي عمله بالشكل المطلوب .

بعدها تطرق الحاضرين لمناقشة قضايا النزاع المتعلقة بجانب الصحة الإنجابية وسوء التغذية والتي تم النزول ميدانيا من قبل الوسطاء ورفع قضايا النزاع للمناطق التي تم اختيارها من مكتب الصحة ومناقشة نتائج النزاع واختيار بعض من هذه القضايا من خلال تصويت الحاضرين عليها وكما تم التطرق في اللقاء لايجاد الحلول المثلى لها .

هذا ونشير إلى أنه تم عقد لقاء يوم الخميس الفائت ٣/٢٥ للتحقق والمصادقة لقضايا النزاعات المجتمعية في مديرية تبن بحضور د. عبدالحكيم ناجي نائب مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة لحج والأستاذ فكري يحي الكود مدير الشئون المالية في الإدارة المحلية لمديرية تبن كما حضر محمد الشحاري مدير الرقابة والتفتيش بمكتب صحة لحج وعدد من وسطاء وممثلي اجتماعيين وتم كذلك مناقشة قضايا النزاع الصحية التي تم النزول والمسح فيها واختيار عدد من القضايا من المرفوعة كما تم تنفيذ لقاء لمديرية المقاطرة ضمن إطار المشروع .