الجيش الوطني يحبط أوسع هجوم للمليشيات الحوثية في محور "الكسارة" بمديرية صرواح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

هزائم مدوية تكبدتها مليشيا الحوثي، الأحد، في مأرب والحديدة بنيران الجيش اليمني بدعم من التحالف العربي، فيما ردت المليشيا بقصف مخيمات النازحين.



وأحبط الجيش أوسع هجوم للمليشيات الحوثية في محور "الكسارة" بمديرية صرواح، غربي محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال الجيش اليمني، في بيان، إن عناصر مليشيا الحوثي المهاجمة سقطوا جميعاً بين قتيل وجريح بنيران الجيش اليمني وقبائل مأرب.

كما استهدفت قوات الجيش بالمدفعية الثقيلة تجمعات أخرى متفرقة لمليشيا الحوثي وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير آلية وعدد من الدوريات.

وفي هذا الصدد، دكت مقاتلات التحالف 9 آليات حوثية تقل تعزيزات بشرية ما أسفر عن تدميرها ومقتل جميع من كانوا عليها.

وأسفرت المعارك عن مقتل عشرات الحوثيين، فيما وأضاف استعاد الجيش اليمني 3 آليات ودوريات وكميات من الأسلحة المتوسطة والذخائر المتنوعة، طبقا للبيان.