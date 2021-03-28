اتلاف طن حشيش مخدر في المهرة واحالة إيرانيين الى السجن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اتلفت نيابة الاستئناف بمحافظة المهرة اليوم الاحد، قرابة طن حشيش مخدر، بعد ضبطه بالقرب من سواحل نشطون قبل عدة أشهر.



وأوضح رئيس النيابة القاضي إبراهيم زين وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان النيابة قررت اتلاف المضبوطات بموجب محضر قضائي والتي شملت اتلاف 216 كيلو من الكريستال او الـ(شبو) بإذابته في البحر بينما تم حرق 730 كيلو من الحشيش.

وأشار الى ان عملية الضبط تمت على متن قارب إيراني في سواحل نشطون قبل عدة أشهر من قبل الأجهزة الأمنية وتم إحالة القضية للنيابة الجزائية وتم إحالة ستة متهمين من الجنسية الإيرانية واخر باكستاني الى السجن.