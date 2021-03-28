الجيش الوطني يكسر هجومًا واسعاً لمليشيا الحوثي في جبهة الكسارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

كسرت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الأحد، هجوماً واسعاً شنّته مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الكسارة غرب محافظة مارب، وكبّدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.



وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن عناصر مليشيا الحوثي المهاجمة سقطوا جميعاً بين قتيل وجريح بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، فيما استهدفت مدفعية الجيش تجمعات أخرى متفرقة للمليشيا وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

واستعاد أبطال الجيش عربة مدرعة واثنين أطقم وأسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية 3 عربات أخرى مدرعة و6 أطقم كانت تحمل تعزيزات من عناصر المليشيا الحوثية كانت في طريقها إلى الجبهة ومصرع جميع من كانوا على متنها.

كما استهدف طيران التحالف تجمعات حوثية في مواقع متفرقة بجبهة الكسارة ومقتل واصابة العديد منها.