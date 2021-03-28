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توزيع مساعدات غذائية وإيوائية لنازحي أمانة العاصمة بمأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وزع شركاء الاغاثة والتنمية اليوم مساعدات غذائية وايوائية مقدمة من الندوة العالمية للشباب الإسلامي على نازحي أمانة العاصمة بمحافظة مأرب.

 

وأكد وكيل أمانة العاصمة عبد المجيد الجرف أهمية تقديم المساعدات للتخفيف عن النازحين جراء الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية .. مشيرا إلى أن توزيع هذه المساعدات يأتي في الوقت الذي تقوم به مليشيات الحوثي بقصف مخيمات النازحين ما يضطرهم للنزوح أكثر من مرة.

 

من جانبه أوضح مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل عباس عبد المغني ان المساعدات تستهدف 250 أسرة من الأشد فقرا بين نازحي الأمانة، معربا عن شكره لمعالي أمين العاصمة والندوة العالمية للشباب الإسلامي وشركاء الإغاثه لإسهامهم في تخفيف عناءات النازحين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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