وزير الاتصالات يبحث مع "عرب سات" تقديم خدمات الانترنت عبر الستالايت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج اليوم عبر تقنية الاتصالات المرئي مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية للاتصالات العربية "عرب سات" المهندس خالد بالخيور استكمال الترتيبات الفنية المتعلقة بتقديم خدمات الانترنت والاتصالات عبر الستالايت.



وأكد العوج على ضرورة وضع جدول زمني للمشروع بما يسهم في تغطية الخدمة لمختلف المحافظات اليمنية.

من جانبه قال بالخيور أن العمل يجري بصورة حثيثة لتقديم الرؤية النهائية للمشروع وتحديد المناطق التي سيتم تغطيتها في المرحلة الاولى بناء على مقترحات فريقي العمل المشترك.

حضر اللقاء الرئيس التنفيذي للشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) طارق بكران ومدير عام الإدارة الفنية بالوزارة وائل طرموم ومنسق المشروع المهندسة افراح فتحي وعدد من المسؤولين في الوزارة وشركة عرب سات