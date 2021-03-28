وزير التربية يتفقد امتحانات النقل النهائية بمدارس ساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وزير التربية والتعليم طارق العكبري، اليوم بمدينة المكلا، سير امتحانات النقل النهائية لصفوف التعليم الأساسي والثانوي بساحل حضرموت للعام الدراسي 2020م/ 2021م.



حيث زار الوزير ثانوية المكلا ومجمع فاطمة الناخبي للبنات، مستمعا من إداراتها لشرح عن سير الامتحانات ومستوى الإعداد والتحضير، وكذا الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار وباء كورونا.

وأكد أهمية تهيئة الأجواء المناسبة لضمان سير الامتحانات في مختلف المدارس، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات الجديدة التي أعلنتها اللجنة العليا للطوارئ بسرعة استكمال الامتحانات والتخفيف من أعداد الطلاب والالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار وباء كورونا.

من جهته أوضح مدير مكتب التربية بساحل حضرموت جمال عبدون، أن 260 ألف طالب تقدموا، لاختبار النقل النهائية من الخامس الابتدائي وحتى الثاني ثانوي، في 12 مديرية بساحل المحافظة.