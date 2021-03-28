شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تجدد المواجهات والقصف المدفعي المتبادل بين "المشتركة" والمليشيا في الضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

الخليج 365 ـ الضالع

تجددت المواجهات بين القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية من جهة، ومليشيا الحوثي الارهابية من جهة ثانية، في جبهة الضالع، (جنوبي اليمن).



وذكر مصدر عسكري ميداني في القوات المشتركة، أن وحداتهم مسنودة من المقاومة الجنوبية خاضت مواجهات عسكرية متقطعة خلال الساعات الماضية، في عدد من جبهات قطاع الفاخر، غربي قعطبة.

وبحسب المصدر، تخلل المواجهات تبادل قصف مدفعي، بعد هدوء نسبي حذر يسود معظم ساعات النهار.

ولفت الى ان وحدة القناصة لدى القوات المشتركة تواصل استهداف عناصر وثكنات المليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا، في أكثر من محور وتحقق اصابات دقيقة في أهدافها