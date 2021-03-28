شكرا لبحثكم عن خبر العميد المجيدي: الجيش أصبح قاب قوسين من تحرير كل مناطق تعز من المليشيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد أركان حرب محور تعز العميد الركن عبدالعزيز المجيدي، أن قوات الجيش المسنودة برجال المقاومة الشعبية حررت، خلال العملية العسكرية المستمرة، عددا كبيرا من المواقع الاستراتيجية في المحافظة بعد معارك عنيفة مع المليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا، التي تكبدت مئات القتلى والجرحى.

كما أكد أن الجيش أصبح قاب قوسين من تحرير كافة المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات في ظل تطوير المعركة والوصول إلى أعماق تواجد المليشيات والحسم السريع للمعركة.. داعياً المواطنين في المناطق التي تحت سيطرة المليشيات الى عدم السماح للمليشيات بالزج بأبنائهم إلى محارق الموت.

ونقلت وكالة “سبأ” عن العميد الركن المجيدي قوله “إن المواطنين الذين يرزحون في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الانقلابية ينتظرون بفارغ الصبر تقدم الجيش وخلاصها من ويلات الظلم وانتهاكات المليشيات “.

وأضاف” إن المعركة تجري على أغلب امتداد مسرح الأعمال القتالية في محور تعز وهدفنا ليس فقط استكمال تحرير تعز وفك الحصار الجائر عنها بل استعادة الدولة ومؤسساتها وتحرير ما تبقى من المناطق التي ماتزال تحت سيطرة المليشيات الانقلابية الارهابية المدعومة ايرانياً وصولاً الى تحقيق حلم ابناء الشعب اليمني الكبير المتمثل في الدولة المدنية الاتحادية الحديثة التي يتوق لها كافة ابناء الشعب اليمني”.

واشاد المجيدي، باهتمام ودعم القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، للجيش الوطني والمقاومة في تعز ومتابعتهم المستمرة لسير العمليات العسكرية عن كثب في مختلف المواقع والجبهات بالمحافظة.. مثمناً في ذات الصدد جهود السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة نبيل شمسان وقائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل وكافة الالوية والوحدات العسكرية والقوات المشتركة.

كما أشاد أركان حرب محور تعز، بالالتفاف الشعبي لأبناء المحافظة ووقوفهم الى جانب اخوانهم من ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في معركتهم المصيرية في هذه المرحلة الاستثنائية الراهنة لتحرير المحافظة وتخليصها من شرور المليشيات الحوثية الايرانية التي تحاول عودة عجلة الزمن الى الوراء وتنفيذ اجندات تدميرية وتكريس للطائفة العرقية والمذهبية التي يرفضها كافة ابناء الشعب اليمني.

ولفت العميد المجيدي إلى ما يتمتع به الأبطال في مختلف المواقع والجبهات من معنويات عالية وعزيمة كبيرة لمواصلة معركتهم الوطنية للدفاع عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية وتحرير اليمن من براثن المليشيات الحوثية.

وثمن أركان حرب محور تعز، جهود الاشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وما يقدمونه من دعم واسناد لأبطال الجيش في معركته الفاصلة ضد المليشيات الحوثية وتحطيم مشروعها الطائفي المقيت.