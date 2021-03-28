شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الإعلام: على مليشيا الحوثي اقتناص مبادرة السعودية باعتبارها "الفرصة الأخيرة" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الإعلام معمر الإرياني إنه يتعين على مليشيا الحوثي اقتناص مبادرة السعودية باعتبارها "الفرصة الأخيرة".



وأضاف الإرياني، في تصريح لموقع "العين الإخبارية" الإماراتي إن المبادرة السعودية جاءت في ظل حراك إقليمي ودولي داعم لجهود الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.

وأكد أن قرار السلم والحرب بيد النظام الإيراني والدليل رفض ضابط الحرس الثوري حسن إيرلو للمبادرة