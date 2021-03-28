شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف مواقع لمليشيا الحوثي في الظاهر بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

الخليج 365 ـ صعدة

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 28/آذار/2021، مواقع حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.



وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة مواقع للمليشيا في مديرية الظاهر جنوب غربي المحافظة.

وأضافت أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية الحدودية.

ولم تتوفر حتى اللحظة معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف