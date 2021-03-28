شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة تعلن التزامها بوقف إطلاق النار وأولوية الوضع الإنساني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أبلغت الحكومة الشرعية مبعوثي الامم المتحدة والولايات المتحدة استعدادها الالتزام بوقف اطلاق النار واعطاء اولوية للوضع الانساني، والدخول في عملية سياسية مع مليشيا الحوثي.



هذا الموقف ابلغه وزير الخارجية احمد عوض بن مبارك خلال لقائه مبعوث الولايات المتحدة الخاص باليمن

ووصل المبعوثان إلى اليمن الأممي مارتن غريفيث والأمريكي تيم ليندركينغ، العاصمة السعودية الرياض حيث عقدا لقاءات مع مسؤولين يمنيين حول أزمة اليمن.

وجدد وزير الخارجية في اللقاء مع تيم ليندركينغ، حرص الحكومة اليمنية على إنهاء الحرب واكد ان الدعم والاستجابة للمبادرة السعودية خطوة مهمة نحو تحقيق السلام المستدام في اليمن.

وأشار لاستمرار التصعيد العسكري من قبل ميليشيا الحوثي في عموم الجبهات ولاسيما في مارب والذي استطاع الجيش بصموده وبتضحياته الجسام تحويلها الى نقطة انكسار لمشروع ايران في المنطقة