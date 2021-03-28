شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي: تصعيد المليشيا في مأرب يؤكد عدم نيتها الجنوح للخيارات السلمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

قال الرئيس عبد ربه منصور هادي إن الحكومة ستظل تتعاطى بإيجابية مع أي مبادرات وجهود لإحلال السلام في اليمن.



وأضاف، اليوم الأحد، 28/آذار/2021، أن استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي بمأرب وغيرها من المحافظات يؤكد عدم نيتها الجنوح للخيارات السلمية لإنهاء الحرب.

وأكد دعم اليمن لجهود المبعوث الأمريكي الرامية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار للشعب اليمن