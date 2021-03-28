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هادي: تصعيد المليشيا في مأرب يؤكد عدم نيتها الجنوح للخيارات السلمية

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

قال الرئيس عبد ربه منصور هادي إن الحكومة ستظل تتعاطى بإيجابية مع أي مبادرات وجهود لإحلال السلام في اليمن.

 

وأضاف، اليوم الأحد، 28/آذار/2021، أن استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي بمأرب وغيرها من المحافظات يؤكد عدم نيتها الجنوح للخيارات السلمية لإنهاء الحرب.

 

وأكد دعم اليمن لجهود المبعوث الأمريكي الرامية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار للشعب اليمن

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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