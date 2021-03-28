شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تتكبد خسائر كبيرة خلال محاولة تقدم فاشلة في الكسارة بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

الخليج 365 ـ خاص

أفشلت قوات الجيش الوطني اليوم الأحد، 28/آذار/2021، هجوما لمليشيا الحوثي في جبهة الكسارة بمأرب.



وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا حاولت التقدم إلى مواقع قوات الجيش في الكسارة إلا أنها تكبدت خسائر كبيرة، قبل أن تضطر للتراجع.

وأكدت المصادر أنه تم تدمير أكثر من 7 أطقم ومدرعات عسكرية للمليشيات بغارات جوية لطيران التحالف في الخط الرابط بين جبهة الكسارة ومديرية مدغل غرب محافظة #مأرب.

وتشهد المحافظة، منذ أسابيع، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي