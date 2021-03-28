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مناشدة لإنقاذ توأم سيامي بحضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناشدت اسرة طفلين ملتصق رأسيهما، (توأم سيامي)، بالتدخل الإنساني، لإنقاذ حياتهما، بعد أن تمت ولادتهما مطلع أكتوبر 2020م بهيئة مستشفى سيئون العام كحالة نادرة.

وكان وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، ومدير مكتب الصحة الدكتور هاني العمودي، اطلعا على حالة الطفلين يوسف وياسين بمنزلهما الواقع بمنطقة تريس بمديرية سيئون بحضرموت، معربان عن أملهما بالتدخل العاجل لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية أو أي جهة أو منظمة أخرى لإنقاذ حياة الطفلين وتخفيف معاناة أسرتهما.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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