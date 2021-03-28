الرئيس هادي يستقبل المبعوث الامريكي الى اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية صباح اليوم وبحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، المبعوث الامريكي الى اليمن تيموثي ليندر كينج‏ ومعه سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل.



تناول اللقاء جملة من القضايا والموضوعات المتعلقة باليمن ومنها ما يتصل بالسلام وافاقه وامكاناته المتاحة في ضوء المبادرة الحميدة للسلام التي اعلنتها المملكة العربية السعودية الشقيقة ورحبت بها الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي انطلاقا من شعورهم بأهمية السلام وحاجة الشعب اليمني للأمن والاستقرار بعيداً عن لغة الحرب ومآسيها التي استمرأتها المليشيات الحوثية الانقلابية ولا تجيد عنها بديلًا لتنفيذ مشاريعها التدميرية خدمة لإيران تجاه شعبنا اليمني والمنطقة بصورة عامة

وأكد رئيس الجمهورية دعمه للمبعوث الامريكي وتذليل مهامه الرامية الى تحقيق السلام، الذي ننشده وقدمنا في سبيله التضحيات والتنازلات لحقن الدماء وتحقيق الامن والاستقرار لشعبنا اليمني والذي يحافظ على ثوابته الوطنية ووحدته وامنه واستقراره.

وقال" للأسف لم تلتزم المليشيات الانقلابية ومن خلفها ايران بمساعي السلام في مختلف المحطات واخرها اتفاق ستوكهولم بل تمادت في تهديداتها لاستهداف الأبرياء وحصار مارب بالصواريخ الايرانية والمسيرات لقتل النازحين في مخيماتهم والاعتداء على الاعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.. مشيرا الى انه لا يمكن للشعب اليمني قبول التجربة الايرانية مطلقا ومهما كلف من ثمن.

وأكد فخامته على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين الصديقين في ملفات وجوانب شتى منها مكافحة الارهاب وامن واستقرار ووحدة اليمن وحماية الممرات المائية والملاحة الدولية ومواجهة التدخلات الإيرانية في المنطقة.. منوها بمكانة ودعم الولايات المتحدة الأمريكية لليمن لتجاوز تحدياتها.

من جانبهم اكدا نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على اهمية السلام ودور الولايات المتحدة في هذا الإطار فضلا عن اهمية الدعم الاقتصادي الذي بدوره ينعكس ايجابا على مسارات السلام وعملية التنمية والاستقرار.

من جانبه ثمن المبعوث الامريكي جهود فخامة الرئيس وحكومته الشرعية على مواقفه الواضحة تجاه السلام الذي ينشده الشعب اليمني مؤكدا دعم الولايات المتحدة للحكومة الشرعية.

وقال "يسعدنا ان نضعكم امام الجهود التي تبذل لإحلال السلام وفقا للمبادرة السعودية والتي نأمل لها النجاح لمصلحة الشعب اليمني، بما يفضي لإيقاف الحرب بالتعاون مع شركائنا جميعاً بما يحفظ وحدة اليمن وامنه واستقراره وبالتعاون مع جهود المبعوث الاممي".

واكد على تعزيز العلاقة الاستراتيجية مع اليمن في مواجهة التحديات كافة ومنها مكافحة الارهاب وحماية الممرات الدولية والتدخلات في المنطقة، كما تناول اللقاء جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ووزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك.