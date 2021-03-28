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تدشين العمل في مشروع سد "عين" بحضرموت

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين العمل في مشروع سد "عين" بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن اليوم، العمل في مشروع سد عين الواقع في بادية مديرية غيل بن يمين بمحافظة حضرموت، وتستفيد منه مناطق البدو الرُحّل والساكنين في الوديان المجاورة للسد، البالغ ارتفاع جداره 10 أمتار وعرضه 35 مترا بامتداد 350 متر باتجاه الوادي.

 

واكد مدير المديرية صالح الدويلة، أهمية المشروع للمواطنين، مشيرا الى ان المشروع يتضمن بناء السد، وبناء خزان للمياه اسفل الوادي ومرتبط بأنابيب من جدار السد.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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