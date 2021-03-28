شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى حوثيون بقصف لمقاتلات التحالف في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

الخليج 365 ـ خاص

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 28/آذار/2021، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.



وقالت مصادر ميدانية إن المقاتلات الحربية استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين في مديريات مدغل وصرواح ومجزر بالمحافظة.

وأكدت المصادر أن القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المحافظة، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا الحوثية.

وتشهد جبهات المحافظة، منذ أسابيع، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين