شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وإصابة العشرات من عناصر مليشيا الحوثي خلال مواجهات غرب تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

الخليج 365 ـ تعز

قتل 12 عنصراً من مليشيا الحوثي وأصيب 20 آخرون بنيران القوات الحكومية غربي محافظة تعز.



وأكدت مصادر عسكرية، مصرع ما لا يقل عن 12 من عناصر مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بنيران القوات الحكومية والمقاومة في جبهة مقبنة، غربي المحافظة.

وأوضحت المصادر، أن القوات أفراد القوات الحكومية مسنودين بالمقاومة الشعبية صدوا هجوماً عنيفاً لمليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة مقبنة، وقتل 12 من مليشيات الحوثي، وجرح أكثر من عشرين آخرين، غربي المحافظة