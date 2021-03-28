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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تقصف منازل المواطنين في الجبلية جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021
الخليج 365 ـ الحديدة
قصفت مليشيات الحوثي، الأحد 28 مارس /آذار 2021، منازل المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة بقذائف المدفعية.
وذكرت مصادر محلية، إن مليشيات الحوثي استهدفت القرى السكنية ومزارع المواطنين بقذائف مدفعية الهاون عيار 120 بصورة وحشية.
وأضافت المصادر، أن القصف الحوثي أثار الذعر والهلع في صفوف المواطنين، كما تسبب بتعطيل حركة المزارعين وتنقلهم.