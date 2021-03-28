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المليشيا تقصف منازل المواطنين في الجبلية جنوبي الحديدة

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اليمن العربي ـ الحديدة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

 

قصفت مليشيات الحوثي، الأحد 28 مارس /آذار 2021، منازل المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة بقذائف المدفعية.

 

وذكرت مصادر محلية، إن مليشيات الحوثي استهدفت القرى السكنية ومزارع المواطنين بقذائف مدفعية الهاون عيار 120 بصورة وحشية.

 

وأضافت المصادر، أن القصف الحوثي أثار الذعر والهلع في صفوف المواطنين، كما تسبب بتعطيل حركة المزارعين وتنقلهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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