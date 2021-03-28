المليشيا تقصف منازل المواطنين في الجبلية جنوبي الحديدة

وأضافت المصادر، أن القصف الحوثي أثار الذعر والهلع في صفوف المواطنين، كما تسبب بتعطيل حركة المزارعين وتنقلهم.

قصفت مليشيات الحوثي، الأحد 28 مارس /آذار 2021، منازل المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة بقذائف المدفعية.

محمد يوسف

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