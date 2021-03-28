أزمة خانقة في مادتي الديزل والغاز المنزلي بمدينة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

الخليج 365 ـ عدن

تشهد مدينة عدن، (جنوبي اليمن)، لليوم الثاني على التوالي أزمة خانقة في مادتي البنزين والغاز المنزلي، بعد اختفاء الاولى من السوق المحلية بشكل تام.



وذكرت مصادر أن مادة البنزين اختفت بشكل تام من السوق المحلية منذ صباح الجمعة، وارتفع سعر الصفيحة عبوة 20 لترا الى 14 ألف ريال في السوق السوداء، فيما بلغ سعر اسطوانة الغاز حتى مساء السبت 8 آلاف ريالات.

واعرب المواطنون عن استياءهم جراء غياب الدور الرسمي في وضع حدود للازمات المتتابعة، في ظل تردي اوضاعهم الاقتصادية والمعيشية واستمرار ارتفاع اسعار السلع والمواد والغذائية.

واشاروا إلى ان استمرار الحكومة تجاهل مطالبهم سيدفع الشعب الى الخروج مجددا للمطالبة بتوفير الخدمات بمختلف الطرق السلمية