منظمة أطباء بلا حدود تحذر من ارتفاع حاد بإصابات كورونا في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أطلقت منظمة أطباء بلا حدود في اليمن، الأحد 28 مارس / آذار 2021م، تحذيراً من ارتفاع حاد بأعداد الإصابات بوباء فيروس كورونا المستجد كوفيد19 في البلاد.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن فرقها في اليمن تشهد ارتفاعًا حادًا في أعداد المصابين بمرض كوفيد-19 الذين يعانون من حالات حرجة، في عدن ومختلف أنحاء اليمن.

وأضافت إن المستشفيات اليمنية تعاني من نقص في الموارد وأبرزها النقص في الأكسجين لعلاج المرضى.

وقال رئيس بعثة منظّمة أطباء بلا حدود في اليمن رفاييل فيخت، “نحن نحثّ جميع المنظّمات الطبية الإنسانية المتواجدة في اليمن على زيادة حجم استجاباتها الطارئة لمرض كوفيد-19 بسرعة. كذلك ينبغي على المانحين الدوليين الذين يقلّصون التمويل الإنساني التحرك على وجه السرعة”.

وأضاف “يطال النقص جميع أصعدة العمل القائم للتصدي لكوفيد-19 وهناك حاجة ماسة إلى دعمٍ دوليٍ أكبر يشمل التوعية والتطعيم والعلاج بالأكسجين – إنّ الحاجة إلى الدعم تكمن في المستويات كافة”.

وقالت المنظمة، إنه بعد 6 سنوات من الحرب، أصيب نظام الرعاية الصحية في اليمن بعجز وأمست القدرة على تقديم العناية المركّزة محدودة