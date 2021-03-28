شكرا لبحثكم عن خبر بدعم من الاتحاد الأوروبي اختتام اخر دورة تدريبية لشهر مارس ضمن برنامج تعزيز صوت المرأة في اليمن بلحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج / أنوار العبدلي

تختتم منظمة البحث عن أرضية مشتركة في محافظة لحج الدورات التدريبية لشهر مارس من عام ٢٠٢١م التي تندرج ضمن برنامج تعزيز صوت المرأة في اليمن الممول من الاتحاد الأوروبي .

حيث نفذت أرضية مشتركة صباح اليوم الأحد في مدينة حوطة اخر دورة تدريبية لشهر مارس تحت عنوان " تدريب الجمعيات النسوية على الرقابة والتقييم ومبدأ عدم إلحاق الضرر " والتي ستستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية بمشاركة عدد من ممثلي جمعيات ومؤسسات منظمات المجتمع المدني في لحج .

المدرب م.رمزي ناصر بحضور منسق المشروع في المنظمة علي القاسمي أشار بأنه سيتعرف المشاركون على مفاهيم الرقابة والتقييم والاليات المستخدمة في الرقابة والتقييم وكيفية الاستفادة منها في المشاريع التنمية والإنسانية لمنظمات المجتمع المدني .

موضحاً بأن هناك تطبيقات عملية في كيفية تنفيذ هذه الآليات وإسقاطها على الواقع العملي .

هذا وخلال فترة شهر مارس تلقت جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المستهدفة من برنامج تعزيز صوت المرأة في اليمن ثلاث دورات تدريبية تحت عناوين مختلفة حيث تمحورت الدورة الأولى حول " تدريب الجمعيات النسوية على بناء السلام والتدريب على تحليل النزاعات وحلها في محافظة لحج" والتي استمرت لمدة ٨ أيام بينما الدورة الثاني كانت تحت عنوان " تدريب الجمعيات النسوية حول الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتي استمرت لمدة يومين أما الثالثة فلقد كانت حول الأمور المالية والتدقيق واستمرت ٣ أيام .

ويهدف برنامج تعزيز صوت المرأة في اليمن الذي تنفذه منظمة البحث عن أرضية مشتركة الممول من الاتحاد الأوروبي إلى رفع قدرات منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء كما يهدف المشروع لتعزيز المشاركة والتعاون بين الجمعيات النسوية الشعبية لتخفيف معدل قبول العنف المبني على النوع الاجتماعي .

نشير إلى أن البرنامج يستهدف ثلاث محافظات " لحج وإب وحضرموت " وسيستمر لمدة ثلاث اعوام ٢٠٢٠-٢٠٢٢ م .