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قوات الأمن في محافظة مأرب تطيح بخلية إرهابية على ارتباط بميليشيا الحوثي الإرهابية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أطاحت قوات الأمن في محافظة مأرب بخلية إرهابية على ارتباط بميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

 

وقال قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب العميد سليم السياغي في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، إن "قوات أمنية تمكنت من ضبط عناصر الخلية الحوثية الإجرامية بناءً على بلاغ عملياتي من الأجهزة المختصة".

 

وأضاف أنه "بعد المتابعة والرصد الدقيق والتحري لعناصر الخلية.. قام رجال الأمن بمداهمة وكر الخلية في أحد المربعات بمحيط مدينة مأرب، وضُبطت أسلحة نوعية ومتوسطة وخفيفة وخرائط وأجهزة اتصالات لاسلكية وعبوات ناسفة كانت بحوزة الخلية".

 

ووفقاً للمسؤول الأمني، فإن الأجهزة الأمنية استمرت لمدة، ترصُد تحركات الخلية وتجمع كافة ارتباطاتها، إلى أن قامت بمداهمة وكرها وضبط عناصرها قبل تنفيذ مخططها الإرهابي ضد المدنيين.

 

وتوعد قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب أن الأجهزة الأمنية ستضرب بيد من حديد، ولن تتهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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