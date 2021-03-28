وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأممي الى اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، مجمل التطورات على الساحة اليمنية وسبل إنجاح المبادرة السعودية والجهود الدولية الرامية لايقاف الحرب وتحقيق السلام المستند على مرجعيات المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الامن الدولي ٢٢١٦.



وفي اللقاء جدد وزير الخارجية ترحيب الحكومة اليمنية بالمبادرة السعودية التي حظيت بإجماع ودعم دولي واسع، وأكد حرص الحكومة على تحقيق السلام المستدام المبني على المرجعيات الأساسية، منوها بأن رد مليشيا الحوثي على تلك المبادرة عبر تصعيد الهجمات يؤكد مدى ارتهان تلك المليشيات لأجندة إيران المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة.

إلى ذلك، أعرب المبعوث الأممي عن تقديره لموقف الحكومة اليمنية من جهود السلام الرامية للوصول إلى تسوية شاملة لإنهاء الحرب في اليمن عن طريق التفاوض، مؤكدا مواصلة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب والتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي يعاني منها اليمنيين.

حضر اللقاء نائب المبعوث الأممي معين شريم.