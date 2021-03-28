مارم يبحث مع مسؤول مصري زيادة فرص الإستثمار بين اليمن ومصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

الخليج 365 - متابعات

التقى سفير اليمن بالقاهرة الدكتور "محمد مارم" التقى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة "محمد إمبابي" وبحث الطرفان سبل زيادة التعاون التجاري بين الغرفة التجارية ورجال الأعمال اليمنين ،وقال "امبابي" أن العلاقات بين مصر واليمن تمتد لآلاف السنين.



وبحسب مصادر إعلامية فإن رئيس الغرفة التجارية بالجيزة "محمد إمبابي" كشف أن الإستثمارات اليمنية في مصر وخاصة في المطاعم اثبتت كفاءتها خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، موضحا أن آخر التقارير الرسمية تكشف عن حجم الإستثمارات اليمنية بلغت أكثر من 2 ملياري دولار ويمكن ان تتجاوز الإستثمارات ذلك الرقم.

وأضاف إمبابي أن اللقاء تناول التجهيز لابرام بروتوكول تعاون بين مجلس الأعمال اليمني تحت التاسيس في مصر والغرفة التجارية بالجيزة بغرض زيادة التبادل التجاري بين المستثمرين المصريين واليمنيين، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مؤتمر مشترك لعرض الفرص الاستثمارية وسبل تكوين شراكات بين المستثمرين اليمنين والمصريين، إضافة إلي توفير البيانات والمعلومات التي تخص حركة الأسواق بين البلدين.

الجدير بالذكر أن الكثير من رجال المال والأعمال اليمنيين وسياسيين وعسكريين مقيمين في مصر يمارسون مختلف الأنشطة التجارية والإستثمارية وبشكل أساسي بالمطاعم والعقارات