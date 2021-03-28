حجة.. أبناء المديريات المحررة يُسيّرون قافلة غذائية لقوات الجيش

المنامة - ياسر ابراهيم - سّير المواطنون من أبناء المديريات المحررة شمال محافظة حجة، قافلة غذائية، دعماً لقوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة.



وقال إعلام المنطقة الخامسة، في وقت متأخر من مساء السبت، أن القافلة تحوي على مواد غذائية ومنتجات زراعية ومواشي.



وأكد أنها تأتي "تعبيرا عن التكاتف ووحدة الصف والمصير الواحد لقوات الجيش والمواطنين من مشايخ وأعيان وأفراد تلك المديريات".



من جهته رحب أركان حرب المنطقة الخامسة العميد الركن عبده سليمان بهذه القافلة معربا عن شكره لهذه المبادرة التي تعبر عن مدى التقدير الفائق والوقوف الأخوي في مساندة الجيش الوطني في معركته الخالدة ضد مليشيات الحوثي الإرهابية.



وكانت قوات الجيش الوطني قد أطلقت، في الثاني عشر من مارس الجاري، عملية عسكرية بمديرية عبس وتمكنت من السيطرة على مواقع عديدة في المديرية.