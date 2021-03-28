شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبين.. انتقالي زنجبار يدعو لملاحقة المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دعا المجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية زنجبار بمحافظة أبين، في اجتماعه صباح اليوم الأحد، الأجهزة الرقابية إلى ضبط المتلاعبين بالأسعار.



واستنكر خلال الاجتماع المنعقد في مقره بالمديرية، غلاء أسعار السلع الغذائية الأساسية.

وناقش نشاط الهيئة التنفيذية للمجلس، والمستجدات الأمنية والخدمية، معبرًا عن إدانته العمليات الإرهابية الجبانة تجاه أفراد الأجهزة الأمنية الجنوبية في مدينتي أحور والوضيع.