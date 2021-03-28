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أبين.. انتقالي زنجبار يدعو لملاحقة المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

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دعا المجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية زنجبار بمحافظة أبين، في اجتماعه صباح اليوم الأحد، الأجهزة الرقابية إلى ضبط المتلاعبين بالأسعار.

 

واستنكر خلال الاجتماع المنعقد في مقره بالمديرية، غلاء أسعار السلع الغذائية الأساسية.

 

وناقش نشاط الهيئة التنفيذية للمجلس، والمستجدات الأمنية والخدمية، معبرًا عن إدانته العمليات الإرهابية الجبانة تجاه أفراد الأجهزة الأمنية الجنوبية في مدينتي أحور والوضيع.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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