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التحالف يدمر زورقين ملغومين للحوثيين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

ذكرت وسائل إعلام رسمية سعودية اليوم الأحد، أن التحالف الذي تقوده ضد ميليشيا الحوثي باليمن، دمر زورقين ملغومين كانت الميليشيا المتحالفة مع إيران تخطط لاستخدامهما في هجوم "وشيك" ينطلق من ميناء الحديدة على البحر الأحمر. وقال التحالف أيضاً، إنه اعترض ودمر طائرتين مسيرتين ملغومتين أطلقتا باتجاه جنوب المملكة. وواصل الحوثيون، الذين أطاحوا بالحكومة اليمنية المعترف بها دولياً من العاصمة صنعاء ويسيطرون الآن على معظم شمال اليمن، هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية بعدما عرضت الرياض في الأسبوع الماضي مبادرة جديدة للسلام. وعاد المبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينغ إلى المنطقة يوم الخميس للترويج للمبادرة التي تشمل وقفاً لإطلاق النار بكافة أنحاء اليمن. ويريد الحوثيون أن يرفع التحالف كل الحصار البحري والجوي عن المناطق الخاضعة لسيطرتهم.


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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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