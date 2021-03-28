تواصل العمل في مشروع إنارة شوارع مدينة الغيضة بالطاقة الشمسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

الخليج 365 - المهرة

يتواصل العمل في مشروع إنارة شوارع مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة، بوتيرة عالية بين تركيب الإضاءات وإنشاء وتركيب الأعمدة الجديدة في الشوارع الحديثة، والذي يأتي بتمويل من السلطة المحلية وتنفيذ شركة النفط بالمحافظة وإشراف مكتب الأشغال العامة بالمهرة.



وباتت غالبية الشوارع الرئيسية بمدينة الغيضة تتميز بوجود الإضاءة عبر الطاقة الشمسية، فيما تواصل فرق العمل عمليات التركيب في عدد من الشوارع .

وبالتوازي مع ذلك بدأت الأعمال في إنشاء وتركيب الأعمدة بالشوارع الجديدة بالمدينة تمهيدا لتركيب الإضاءات .

وكان محافظ المهرة محمد علي ياسر، دشن بدء العمل في مشروع إنارة الغيضة في الحادي والعشرين من شهر فبراير الماضي