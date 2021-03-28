تنفيذية إنتقالي غيل باوزير تعقد إجتماعها الدوري لشهر مارس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

الخليج 365 - غيل باوزير

عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس الإنتقالي بمديرية غيل باوزير إجتماعها الدوري لشهر مارس برئاسة الأستاذ محسن أحمد حيتر رئيس الهيئة.



ووقفت الهيئة أمام جملة من الموضوعات ابرزها التهيئة والإعداد الجيدين لإنعقاد الدورة

الأولى للقيادة المحلية للمجلس خلال الفترة القريبة القادمة.

كما ناقشت الهيئة تقارير الإنجاز للفصل الأول للإدارتين السياسية والمرأة والطفل .

هذا وخرج الإجتماع بعدد من القرارات والتوصيات بما من شأنه تعزيز البناء التنظيمي للمجلس.