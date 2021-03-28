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مقتل وإصابة 32 من عناصر الحوثيين في معارك بمحافظة تعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

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أعلن الجيش الوطني امس مقتل وإصابة 32 من عناصر الحوثيين في معارك بمحافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقال موقع "سبتمبر نت"، الناطق باسم الجيش، إن مواجهات مسلحة اندلعت بين الجانبين أثناء محاولة عناصر من ميليشيا الحوثي، التسلل باتجاه مواقع محررة في جبهة مقبنة، غرب تعز.

وأفاد الموقع، "بأن قوات الجيش أحبطت ذلك التسلل وأجبرت الميليشيات على التراجع".

وأشار إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل 12 من مسلحي الحوثيين وإصابة ما يزيد عن 20 آخرين.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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