شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اتفرج .. شمس الكويتية تحب أن تكون عارية وتبحث عن فحل ليشبع رغبتها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت شمس الكويتية الجدل من جديد بحديثها عن حبها للخروج بدون هدوم، وتحب ان تكون بدون ملابس، وقالت من يتحرش هو كلب بحاجة للعلاج وليس الفتاة، فهي لها الحق يبفعل ما تريد، وإن خرجت بدون ملابس.

وقالت شمس الكويتية خلال إطلالة ضمن برنامج “قعدة رجال” أن للمرأة الحق في أن ترتدي ما تشاء في الشارع وأن تضع العطر الفائح، مشيرة إلى أن الرجل الذي يتحرّش بها بسبب العطر وهو “مثل الكلب ويجب معالجته”.



وردّاً على سؤال حول تصرفها في حال تعرض شريكها للتحرّش أجابت: “أنبسط، ما أحب أرتبط في واحد شكله نعال أو قرد”.

وأضافت أن المرأة التي تعتبر المغازلة في الجمال تحرشا هي امرأة ناقصة، مؤكدة أن المرأة التي تتمتع بالثقة في النفس وتتزين لنفسها في حال سماعها كلمات الغزل أو المعاكسة الأنيقة فستسعدها كثيرا.

وكانت ​شمس قد كشفت​ الشهر الماضي عن برومو أغنيتها الجديدة “كهربا” وهي أولى أغنيات ألبومها الجديد باللهجة المصرية، والذي يحمل اسم “شيزوفرينيا”، ويضم الألبوم 14 أغنية، تعاونت فيها مع عدد من الشعراء والملحنين، أبرزهم أيمن بهجت قمر وخالد عز.