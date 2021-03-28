شكرا لبحثكم عن خبر اختفاء مفاجئ ل "عبدالكريم الحوثي" و "عبدالله ابوالحاكم" في العاصمة صنعاء.. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصدر محلي عن اختفاء اثنين من كبار قيادات المليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء اثر فشل مخططهم بانشقاق عسكري داخل مكون المليشيات.

وحسب المصدر ان وزير الداخلية بحكومة الانقلابيين عبدالكريم الحوثي ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ابو علي الحاكم اختفيا بشكل مفاجئ

وقال المصدر ان اخر ظهور كان للحوثي والحاكم في شهر فبراير الماضي ولم يظهرا منذ اكثر من شهر .

واكد المصدر ان مليشيات الحوثي تمكنت من إحباط محاولة انشقاق في العاصمة صنعاء.

وذكر المصدر، انه تم إعدام المئات من القيادات الحوثية المشاركة في الانشقاق، أبرزهم، وزير النقل زكريا الشامي ووالده يحيى الشامي، بالاضافة الى رئيس الوزراء الحوثي عبدالعزيز بن حبتور الذي توفي أمس، اثر إصابته بالرصاص جراء التعذيب وأنقذ في اللحظات الأخيرة بتوجيه من قائد الحوثيين، حسب ما أورده موقع الوفاق نيوز.