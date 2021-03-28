اغتيال محمد الشامي وكيل العاصمة واصابة عبدالقادر الشامي نائب جهاز المخابرات بصنعاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية مساء السبت عن تعرض سيارة وكيل امانة العاصمة صنعاء محمد الشامي وكيل أمانة التابع لمليشيات الحوثيين لوابل من الرصاص في جولة الجمنة. واكدت المصادر ان ان الكمين المسلح اسفر عن مقتل محمد الشامي واصابة المنتحل لرتبة لواء عبدالقادر الشامي نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات في جولة الجمنة بصنعاء. وتحدثت المصادر ان صراع الاجنحة على أشده داخل مكون المليشيات الحوثية وذلك في سياق صراع الأجنحة بين هواشم صعدة وهواشم الطيرمانات.

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