شكرا لبحثكم عن خبر وفاة مهندس الانقلاب الحوثي والمطلوب رقم 11 للتحالف في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلن في العاصمة صنعاء عن وفاة قائد عسكري رفيع في جماعة الحوثيين، الأحد، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد وقال مصدر في صنعاء بأن مستشار ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للحوثيين اللواء الركن يحيى محمد الشامي، توفي في أحد مشافي العاصمة الذي نقل إليه الأسبوع قبل الماضي، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا. وأشار المصدر إلى أن وفاة اللواء الشامي تأتي بعد 4 أيام من رحيل زوجته بسبب تعرضها للعدوى بالفيروس، ومرور أسبوع على وفاة ابنهما وزير النقل في حكومة الحوثيين زكريا الشامي، الأحد الماضي، عقب أسابيع من إصابته بالوباء. ويعد اللواء يحيى الشامي، هو المطلوب رقم (11) في القائمة التي أعلنها التحالف العربي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017م، والتي تضم 40 قياديا في جماعة الحوثيين ورصد مبلغ 20 مليون دولار أمريكي، مكافأة لمن يقدم معلومات تقود إليه. وشغل يحيى الشامي إبان عهد الرئيس اليمني الراحل على عبدالله صالح، مناصب حكومية رفيعة بينها محافظ لمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن) ثم محافظا لمحافظة البيضاء (وسط البلاد)، فمحافظا لمحافظة صعدة معقل الجماعة شمال غربي اليمن.

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