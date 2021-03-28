عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وفاة يحيى الشامي مهندس الانقلاب الحوثي بكورونا في صنعاء

الأحد 28 مارس 2021

الخليج 365

توفي كبير مهندسي الانقلاب الحوثي يحيى الشامي، فجر الأحد، متأثر بإصابته بفيروس كورونا في صنعاء.



جاء ذلك عقب أيام من وفاة زوجته ومصرع نجله الأكبر "زكريا".

وبحسب بوابة “العين الإخبارية” الإماراتية، أكد مصدر مسؤول، أن المدعو يحيى محمد الشامي، هو المطلوب رقم 11 على لائحة التحالف العربي لأخطر 40 قياديا حوثيا، وافته المنية عقب أيام من إدخاله العناية المركزة في أحد مستشفيات صنعاء.

ووفقا للمصدر فقد تعرض الرجل لـ"الموت البطئ" نتيجة لتدهور حالته بشكل تدريجي، بدأ منذ سماعه خبر مقتل نجله وذراعه الأخطر زكريا الشامي، ثم بعيد أيام قلائل توفيت زوجته متأثرة بذات الفيروس.

وبحسب المصدر فإن عددا من قادة مليشيات الحوثي يعانون من مضاعفات كورونا على رأسهم رئيس حكومة الانقلاب عبدالعزيز بن حبتور، وتعزلهم المليشيات في ظروف صحية سيئة للغاية.

وتعمق وفاة الشامي صراعات أجنحة المليشيا الحوثية، حيث تضاربت الأنباء بشأن اشتباكات بينية مسلحة وسط صنعاء، بالتزامن مع انتشار مكثف للدوريات والعناصر المدججة بالأسلحة في عدة شوارع.

وفي وقت سابق، عقب تأكيد مقتل زكريا الشامي المطلوب الـ4 على قائمة التحالف متأثرا بالإصابة، أكدت مصادر أن والده"يحيى" الذي يحتل المركز 11 والذي أصيب بكورونا بات في حالة "حرجة"ً، قبل أن توافيه المنية اليوم.

وكان التحالف مكافأة تصل لـ40 مليون دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات عن الأب ونجله باعتبارهما أحد القيادات المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الحوثية الإرهابية.

والشامي الأب هو كبير مهندسي الانقلاب وعملية اجتياح صنعاء بايعاز إيراني في 21 سبتمبر/أيلول 2014، ويعد قائد "جناح صنعاء" المنافس بقوة لـ"جناح صعدة" المتطرف الأكثر إلتصاقا بالحرس الثوري الإيراني، وتصنفه تقارير دولية أنه ثاني رجل بالجماعة بعد زعيمها عبدالملك الحوثي.