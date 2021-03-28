كورونا.. السلطة المحلية بتعز توجّه بتشديد الإجراءات الاحترازية

وجهت السلطة المحلية بمحافظة تعز اليوم السبت، مدراء العموم والجهات المعنية بالمحافظة بتشديد الاجراءات المتعلقة بمواجهة وباء كورونا.



وأصدرت السلطة عدة مذكرات - حصل "يمن شباب نت" على نسخة منها- تضمنت الإغلاق الاجباري لكل قاعات الأفراح والمطاعم والالتزام بالبيع السفري والإغلاق الإجباري لأسواق القات وتوزيع الباعة في الأزقة والشوارع الفرعية.



كما تضمنت التوجيهات منع أي تجمعات أو اعتصامات ومنع الجنازات الجماعية، بالإضافة إلى الزام المعنين بالجوامع بالتباعد ما لا يقل عن متر والزام المصلين بارتداء الكمامات في المساجد.



وتضمنت توجيهات السلطة المحلية لمكتب الخدمة المدنية بالمحافظة، بتخفيض عدد ساعات الدوام للموظفين مع التقيد بالالتزام بالحماية الشخصية، ومنح إجازة مرضية للموظفين الذين يعانون من أمراض التهابات الجهاز التنفسي والأمراض المزمنة، ومنح إجازة إجبارية لكل الموظفين من كبار السن.



كما وجهت السلطة المحلية مكتب المالية بسرعة إطلاق مصرحات القطاع الصحي من المستشفيات الرئيسية والمديريات والمراكز الصحية وتسخيرها لمواجهة حالات الطوارئ في كل المرافق الصحية، وتوفير ما يتطلبه قطاع الطوارئ من احتياجات تتعلق بمواجهة الوباء.



وتأتي هذه الاجراءات عقب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تعز، وفق مصادر طبية.



ومنذ بداية انتشار كورونا في اليمن في أبريل 2020، سجلت مدينة تعز، 507 حالات إصابة بفيروس كورونا، بينها 103 وفيات 226 حالة تعاف.

