الحديدة.. الحوثيون يحرقون شاحنتي وقود بسبب رفض ملاكها دفع إتاوات مالية

المنامة - ياسر ابراهيم - أحرقت مليشيات الحوثي الإرهابية، الجمعة، شاحنتين محملتين بالمشتقات النفطية، في محافظة الحديدة، غربي اليمن.



ونقل مركز إعلام قوات العمالقة، عن شهود عيان قولهم إن مليشيا الحوثي المتمركزة في منطقة دار السبيع جنوب غرب حيس، أطلقوا النار على شاحنتين محملتين بالمشتقات النفطية ماأدى إلى احتراقهما بالكامل.



وبحسب الشهود فإن سائقي الشاحنات رفضوا دفع اتاوات مالية للحوثيين.



وتفرض مليشيات الحوثي على سائقي شاحنات المشتقات النفطية والشاحنات التي تنقل البضائع التجارية، دفع مبالغ مالية كجبابات لتستخدمها في ما يسمى بالمجهود الحربي، الأمر الذي ضاعف خسائر التجار وزاد من معاناة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا.

