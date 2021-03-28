الحكومة الشرعية تعلن عزمها وجميع القوى السياسية بالبلاد على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت الحكومة الشرعية عزمها وجميع القوى السياسية بالبلاد على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.



وقال مجلس الوزراء إن جميع أعضائه يمارسون أعمالهم الاعتيادية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، نافيا أي شائعات عن مغادرتهم، بحسب وكالة "سبأ " الرسمية.

ونقلت الوكالة عن المجلس قوله إن جميع وزرائه يقومون بأداء مسؤولياتهم ومهامهم رغم كل التحديات القائمة، انطلاقا من واجبهم الوطني والأخلاقي في هذه المرحلة الحرجة.

وذكر البيان أنه "لا صحة لما يتم الترويج له من شائعات مغرضة عن مغادرة الوزراء"، مشيرا إلى أن الوزراء موجودون في عدن والمحافظات المحررةن ولديهم أنشطة وتحركات يومية، وأن سفر أي عضو في الحكومة يرتبط بالمهام الرسمية واحتياجات العمل، ومن ثم يعود مباشرة إلى العاصمة حال انتهاء المهمة.

وحثّ البيان اليمنيين على عدم الالتفات للشائعات ومساندة الحكومة لتأدية التزاماتها تجاههم، مؤكدة عزمها على المضي قدما في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

وكانت وسائل إعلام محلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي موالية للإخوان روّجت مزاعم مضللة تدعي مغادرة وزراء الحكومة اليمنية باستثناء وزراء الحقائب الوزارية من حصة المجلس الانتقالي.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك ومعه وزير المالية سالم بن بريك غادرا عدن إلى الرياض قبل أيام في زيارة معلنة تمهيدا لترتيب واستكمال "اتفاق الرياض"، وللقاء عدد من المسؤولين السعوديين، لبحث إمكانية الدعم الاقتصادي، وفقا للحكومة اليمنية.